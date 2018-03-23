Sur Yapı’dan peşin fiyatına vadeli satış kampanyası

Sur Yapı
, İstanbul
'da Koşuyolu, Topkapı, Kağıthane, Maltepe, Ümraniye, Sancaktepe, Ispartakule, Bahçekent, Sultanbeyli'de ve Bursa
- Nilüfer'de bulunan konut projelerinde geçerli olmak üzere Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası başlattı. Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 9 ilçesindeki ve Bursa'da yer alan 12 projeyi kapsayan Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası ile peşin fiyatına vadeli satış imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ay da yüzde 15, 12, 24 ve 36'ıncı aylarda yüzde 7 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme alınıyor. Kalan tutarı ise 48 sabit vade farksız taksite bölünüyor. 214 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında fiyatlar 214 bin TL'den başlıyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas
, inşaat maliyetleri henüz fiyatlara yansımamışken konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunduklarını belirterek, "Semt Bahçekent'te 214 bin TL'lik bir konut için 75 bin TL peşinat alınıyor. 6'ncı ay da 32 bin TL, 12, 24 ve 36'ıncı aylarda 15 bin TL vade farksız ödeme alınıyor. Kalan tutar ise yine Sur Yapı bünyesinde vade farksız 48 ay sabit 1.295 TL tutarında taksitlerle ödenebilecek" dedi.