Turkcell’den 3 yılda 13 milyarlık yatırım

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, şirketin üç yıllık hedeflerini açıkladı. Terzioğlu, geçtiğimiz üç yıllık planlarındaki hedefleri bir yıl önceden yakaladıklarının altını çizerek, 2020'ye kadarki üç yıllık dönemde büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığına yükseltti. Üç sene içinde cirolarının yüzde 21-23'ünü yatırımda kullandıklarını belirten Terzioğlu, "Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18'ini yatırımda kullanacağız. Bu yatırımların çok önemli bir kısmı Türkiye
'de, bir kısmı da yurtdışında olacak. Önümüzdeki üç yılda 13 milyar liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız" dedi. Terzioğlu, geçen yılı yüzde 23.4'lük gelir artışıyla, en büyük 100 telekom şirketi içinde gelir büyümesinde ilk sırada kapattıklarını da açıkladı. DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI
Turkcell'i sade bir GSM operatöründen çıkaran dergilik, müzik, TV uygulamaları, depolama ve mesajlaşma hizmetleri ile bir 'data şirketine' dönüştürmeyi başardıklarını belirten Terzioğlu, "Artık gönül rahatlığıyla bir data şirketi olduğumuzu söyleyebilirim. SMS ve sesli görüşme yüzde 20'lerin altında. Biz yatırımımızın yüzde 98'ini verdiğimiz hizmetlere yapıyoruz. Müşterilerimiz de yüzde 98 bu alanları kullanıyor. Bu dönüşümün sebebi ise British Telecom, Telefonica, Deutsche Telekom gibi büyük operatörlerin piyasa değerinin beş yılda 291 milyar dolardan sadece 363 milyar dolara çıkarken, Facebook, Netflix, Amazon ve Google
gibi hizmet sağlayıcı firmaların değerinin 468 milyar dolardan 2 trilyon 385 milyar dolara kadar fırlaması" dedi.
* Üç yeni veri merkezi
açılacak: Terzioğlu, üç yıl içinde İzmir
, Ankara
ve Çorlu'da üç veri merkezi daha açacaklarını dile getirdi.
* Enerji
ve otomotiv
geliyor: Terzioğlu, enerji, otomotiv, sağlık ve eğitimde projeler yapacaklarını söyledi.
* Fintur'da son aşamaya gelindi: Geocell'in 153 milyon dolar, Azercell'in ise 222 milyon euroya satıldığını söyleyen Terzioğlu, Kcell ve Moldcell'i de satacaklarını söyledi.
* Global Tower
'ın arzı hâlâ gündemde: Kule şirketi Global Tower hakkında Terzioğlu, "Dört ülkede 10 bin 337 kulemiz var. Halka arz gündemde olmaya devam ediyor" dedi.
* Turkcell Superonline
'da 1.2 milyon fiber müşteri: Terzioğlu, Turkcell Superonline'da yüzde 53'lük pazar payı olduğunu ve 1.2 milyon fiber müşteriye ulaştıklarını söyledi.
* Hisse % 76 kazandırdı: Kaan Terzioğlu, 2010'dan bu yana kârın yüzde 54'ünü temettü olarak dağıttıklarını anımsatarak, toplam rakamın 7 milyar lira olduğunu söyledi. Terzioğlu, Turkcell hissesinin 2017 sonuna kadar yüzde 76'lık bir artış yakaladığını kaydetti.