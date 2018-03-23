Vakıf Emeklilik’e AB standardı

VAKIF Emeklilik, Çağrı Merkezleri Derneği tarafından verilen, Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN 15838:2009 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı. Pek çok iş sürecini kapsayan bir dizi zorlu denetimden başarıyla geçen Vakıf Emeklilik, böylece çağrı merkezi ve diğer merkezi hizmet kanallarında sunduğu hizmet kalitesini tescillemiş oldu. Sertifika, düzenlenen törenle ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı tarafından, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'ya takdim edildi.

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