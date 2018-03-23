Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Vakıf Emeklilik’e AB standardı

’e standardı

Giriş Tarihi: 23.3.2018

, Çağrı Merkezleri Derneği tarafından verilen, Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN 15838:2009 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı. Pek çok iş sürecini kapsayan bir dizi zorlu denetimden başarıyla geçen Vakıf Emeklilik, böylece çağrı merkezi ve diğer merkezi hizmet kanallarında sunduğu hizmet kalitesini tescillemiş oldu. Sertifika, düzenlenen törenle ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'ya takdim edildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıf Emeklilik’e AB standardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN