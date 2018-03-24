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600 bin gurbetçi kapısında

Gurbetçilerin ’de emekli olabilmek için yaptığı başvuru sayısı patladı. 600 bin gurbetçi ’ya başvuru yaparken, 350 bin gurbetçiye de aylık bağlandı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
600 bin gurbetçi SGK kapısında

Bir zamanlar Avrupa ülkelerinde çalışmaya giden gurbetçiler emekli olmak için 'yi tercih etti. Almanya ve Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları adeta patladı. Kurumu'na () başvuran gurbetçi sayısı 600 bini geçti. Kurum şu ana kadar yaklaşık 350 bin gurbetçiye aylık bağladı. Geçen yıl yurtdışında yaşayan 20 bin gurbetçi de çifte emeklilik ve yurtdışı sigortalılık için başvuru yaptı.

YURTDIŞI BORÇLANMAYA KOLAYLIK
Hükümet, yurtdışı borçlanmalar konusunda gurbetçilere büyük kolaylıklar sağladı. Avrupa ülkelerinde emeklilik koşullarının ağırlaşması bu konudaki tercihleri artırırken, hizmet ve emeklilik bilgilerinin elektronik ortamda alınması da başvuruları artırdı. Yurtdışında sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitenin artması da bunda büyük etki yaptı. Gurbetçiler ikili sosyal güvenlik anlaşmalarının sağladığı imkânlardan yararlanabiliyor.

BES'E DE BÜYÜK İLGİ VAR
Sistemi'ndeki fon çeşitliliği, faizin üzerinde getiri sağlaması ve devlet katkısı, Avrupa ile Amerika'daki Türklerin de ilgisini artırdı. Türkiye ile AB arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmadığı için emeklilik keseneği SGK'ya transfer edilemiyor. Ancak, emekli keseneği Türkiye'de faaliyet gösteren bireysel emeklilik firmalarında açılan BES hesaplarına transfer edilebiliyor.

BORÇLANMA İÇİN NE GEREKİYOR?
Yurtdışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı veya mavi kartlı olmak, borçlanma kapsamındaki süreleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak gerekiyor. Yurtdışı borçlanmasının ne kadar tutacağı borçlanılacak gün sayısına göre belirleniyor. Yurtdışı borçlanması yapan kişinin borçlandığı süreler, bu kişinin Türkiye'de daha önce sigortalılığı varsa borçlanma tarihindeki en son sigortalılık statüsüne ekleniyor.

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600 bin gurbetçi SGK kapısında
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