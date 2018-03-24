Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, bu hafta 173 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, özellikle Trump'ın attığı adımların küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını ve yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini bildirdi. Küresel piyasalardaki bu tedirginlikle cuma günü 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.350,45 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,6 getiri sağladı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ve gelecek dönemde emtia ve döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yatırımcıların güvenli limanlara olan yönelimlerinin devam edebileceğini dile getirdi.

"BU YIL ALTININ ONS FİYATINDA 1.300-1.500 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü altının gram fiyatının dolar kurundan aldığı destekle tüm zamanların rekoru olan 173 lirayı gördüğünü anımsattı.

Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları ve yaptırımlarının tedirginliğe neden olduğunu belirten Memiş, Trump'ın küresel piyasalarda "kur savaşları"ndan sonra, "ticaret savaşları" da fitilini ateşlemiş olduğunu dile getirdi.

Memiş, Trump'ın korumacı tutumunun uluslararası arenada kabul görmediği gibi özellikle Avrupa ve Çin'de tepkiye neden olduğunu belirterek, "Özellikle yeni danışman kadrosunu göz önüne aldığımızda jeopolitik riskleri destekleyen bir kadro kurduğunu gözlemliyoruz. İran, Kuzey Kore gibi ülkeler ABD'nin yeni hedefinde olabilir." dedi.

ALTINDA BEKLENEN YÜKSELİŞ HENÜZ BAŞLAMADI

Altının ons fiyatında bekledikleri yükselişlerin daha başlamadığını bildiren Memiş şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatı, dolar/TL gibi geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebilir. Bu yıl 157 lira seviyesini dip, 181 lira zirve seviyesi olarak takip etmekte fayda var. Bu seviyelerin alış değil, satış seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Alım için 165 lira seviyesinin altına sarkmalar kademeli alım fırsatları verebilir. Kademeli düşüşler 167-165-160 ve 157 lira seviyeleridir. Yükselişler ise 175-177 ve 181 lira seviyeleridir."

Memiş, "ticaret savaşları" ve Fed'in faiz kararı nedeniyle altının ons fiyatının 1.300-1.350 dolar bant aralığında hareket ettiğini ifade ederek, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz." dedi.

"ALTININ ONS FİYATINDA 1380 VE 1430 DOLAR SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da, Trump'ın "ticaret savaşları"nı körükleyen açıklamalarında günün kazananlarından birinin güvenli liman etkisiyle altın olduğunu dile getirdi.

Bu hafta Fed toplantısının güvercin olarak algılanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatlarının 1.350,45 dolara kadar yükseldiğini bildiren Erkan," Şu sıralar piyasaların önündeki en önemli tehdit Trump gibi görünüyor ve Trump'ın Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri içeren ve bazı yatırım kısıtlamaları getiren açıklamaları neticesinde küresel sarsıntı derin oldu. Genel olarak risk iştahında bozulma söz konusu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, altının gram fiyatının hem dikkatlerin Trump ve ticaret konusuna dönmesinin dolar tarafına baskı yapması, hem de güvenli varlıkların öne çıkmasından istifade edebileceğini belirterek, ABD'de hem para politikasının hem de gündeme ilişkin haber akışının çok önemli olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında 1.360 dolar bariyerinin takip edileceğini ifade ederek, özellikle 1.360 dolar üzerinde hareketlerde 1.380 ve 1.430 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren Erkan,"1.362 dolar bariyerini geçememesi durumunda ise trend içi tepki düşüncesi tekrar dikkati çekebilir. 1.300 -1.315 bölgesi öncesindeki olası tepki seviyesi ise 1.332 olarak kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Erkan, altının gram fiyatında 172 lira bariyeri üzerinde kalıcı hareketlerin yeni zirve hususunda önemli bir teyit unsuru olacağını belirterek, "Trend bariyerleri de 175 ve 177,5 lira olabilir. Kanal kesişim bölgesi 165 lira destek noktası üzerinde pozitif beklentinin ön planda yer aldığı gram altında trend içi tepki satışı düşüncesi gündemde yer alır mı sorusunun cevabında 172 seviyesi takip edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.