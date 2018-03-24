İşsizlik rakamları açıklandı

TÜRKİYE'DEKİ İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLADI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,2 puanlık azalışla yüzde 9,4 kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu.



Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 20,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.