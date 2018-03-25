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Son dakika: 'den flaş açıklaması

, "in 'su Türk olacak. Üç isim belirlendi biri olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 10:23
Son dakika: Bakan Özlü'den flaş yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına seçilen , ile ilgili son bilgilerini katıldığı canlı yayında paylaştı.

Özlü, "Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi. C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Bakan Özlü'den flaş yerli otomobil açıklaması
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