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’da kredi hacmimiz 5 yılda ikiye katlandı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Bursa’da kredi hacmimiz 5 yılda ikiye katlandı

'da düzenlenen ilk Üreten Türkiye Buluşması'nda sanayiciler ve 'lerle bir araya gelen Genel Müdürü , Esnaf Lokantası Sohbetleri'nde de Bursalı esnaf temsilcileriyle buluştu. Son 10 yılda Bursa'daki kredi hacminin ve kredili müşteri sayısının yüksek oranda arttığını belirten Arslan, "Bursa'da ticari kredilerde yüzde 14.1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12.5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, ticari krediler, gayri nakdi krediler ve toplam mevduatta yüzde 20 pazar payına ulaşmak" dedi. Bursa'ya ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Arslan, ildeki nakdi ticari kredi hacminin son 5 yılda yüzde 192 artırdıklarını söyledi.

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Bursa’da kredi hacmimiz 5 yılda ikiye katlandı
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