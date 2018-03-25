Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na enerji dersi verdi. İki yıldır yerli kömür seferberliği yaptıklarını hatırlatan Albayrak, "Zat-ı muhterem yeni duyuyor. Trakya'da, Eskişehir Alpu'da dünya kadar rezervimiz var, '40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde termik santraller yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" dedi.

DÜNYADAN HABERİN YOK

AK Parti Şile İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun enerji teknolojileri yatırımlarına yönelik sözlerini de eleştirdi. "Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Albayrak, dünyanın en büyük güneş santralinin Konya'da yapıldığını, rüzgârda en düşük fiyatla dünya rekoru kırıldığını hatırlattı. Albayrak, şöyle devam etti: "Aralıkta Ankara'da güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80'i yerli paneller üretilip dünyaya ihraç edilecek. Doğalgaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye'ye geldi. Akdeniz'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu... Bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz kalmaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi 2023, 2053, 2071'e taşımak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız."

AFRİN 'DEKİ BÜYÜK RESMİ GÖRÜN

2006 Danıştay saldırısıyla başlayan süreçte Türkiye'nin birçok darbe ile karşılaştığını, bu sürecin 15 Temmuz'da zirve yaptığını söyleyen Albayrak, "O ihanet gecesinde, Başkomutanımızın talimatıyla, tüm Türkiye meydanlara indik. O günden sonra AK Parti artık bir siyasi kurum teşkilatı olmanın ötesine geçti. Bu ülkenin geleceği için canını vermekten korkmayan bir teşkilat oldu" dedi. Afrin Operasyonu'nda Türkiye'nin bir avuç çapulcu, terör örgütüyle savaşmadığını belirten Albayrak, "Resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmak gerek" dedi.