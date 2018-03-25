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Koreli’si n’ı Hatay’a akın edecek

Başarıyla sonuçlanan sonrası Hatay’a turizmde talep patlaması yaşanıyor. Farklı ülkelerden inanç turizmi için talep gören şehir, 1 milyonun üzerinde turist ağırlamayı hedefliyor

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Koreli’si İtalyan’ı Hatay’a akın edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başarıyla tamamladığı 'nun ardından yabancı turistlerin Hatay'a olan talebi arttı. Üç yıldır seyahat amaçlı yabancı turist almayan şehre bu yıl adeta yabancı akını var. Kore, , ve 'dan inanç turizmi için talep gören şehir, bu yıl yerli yabancı 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Afrin Operasyonu'nun şehre olan talebi etkilemediğini belirterek, "Başarıyla tamamlanan operasyon bölgeye olan güveni daha da artırdı. Özellikle son iki haftadır talep patlaması yaşıyoruz" diye konuştu. Hatay'ın 3 yıldır yabancı turist almadığına dikkat çeken Nacioğlu, bu yıl inanç turizmi için Kore, Brezilya, İtalya ve Almanya'dan rezervasyon aldıklarını kaydetti. Hali hazırda otellerin yüzde 60 doluluğa ulaştığı bilgisini veren Nacioğlu, "Sezon 1 Nisan'da açılıyor. Ramazan'a kadar dolulukların yüzde 80'leri aşacağını öngörüyoruz. Gelen rezervasyonlar da bu şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

1 MİLYONU AŞARIZ
Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de, operasyonun devam ettiği ocak ayında ilin aldığı turist sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 20'nin üzerinde arttığı bilgisini verdi. Işıkgör, "Henüz şubat ayı rakamları çıkmadı ancak gelen verilere göre şubat ve martta da önceki yıla oranla yüzde 30'un üzerinde artış var. Talepte ise geçen yıla oranla yüzde 40 oldu" dedi. Hatay'ın geçen yıl yerli-yabancı toplam 670 bin turist aldığını aktaran Işıkgör, bu yıl sayının 1 milyonu aşacağını söyledi.

İTALYANLARDAN BÜYÜK İLGİ
Hem yurtdışından turist getiren (In-coming) hem de yerli turiste tur operasyonları düzenleyen 'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, Hatay'a olan ilginin arttığını söyledi. Bu yıl talebe bağlı Gap Turu'na yeniden başladıklarını anlatan Onaran, satışa çıkan tüm turların anında dolduğu bilgisini verdi. In-coming operasyonları kapsamında bölgeyi bu yıl için plana almadıklarını anlatan Onaran, "Özellikle İtalya'dan inanç turizmi kapsamında ciddi bir talep var. 2019'da Hatay'a yeniden turlar başlatacağız" dedi.

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Koreli’si İtalyan’ı Hatay’a akın edecek
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