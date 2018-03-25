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Milli savaş uçağı lardan çıkacak

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Milli savaş uçağı süper bilgisayarlardan çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi projelerin yoğun mühendislik hesaplamaları için teknolojik altyapısını güçlendirdi. Mühendislik hesaplamalarında kullanılmak üzere yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kuruldu. Sistem sayesinde, bilim ve mühendislik alanındaki yoğun hesaplamaya dayalı karmaşık problemler lar kullanılarak çözülüyor. Süper bilgisayarlarda güçlü işlemciler içeren sunucu sistemleri, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı özel ağ altyapısı kullanılarak bir bütün olarak çalışabiliyor.

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