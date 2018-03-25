Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye Facebook ile dünyada ilk 5’e girdi

Facebook ile dünyada ilk 5’e girdi

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Türkiye Facebook ile dünyada ilk 5’e girdi

Dünya genelinde turizm tanıtım kampanyaları sosyal medya ve dijital mecralara kayarken, 'nin bu platformlardaki tanıtım çalışmaları her geçen gün daha da güçleniyor. 2014'te başlayan "Turkey Home" küresel tanıtım kampanyası Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdi. Facebook'taki 5 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye, turizm tanıtım platformları arasında dünyada en çok takipçiye sahip ilk beş ülke arasına girdi. Kampanyadaki Facebook, Twitter, , , , Linkedln ve Pinterest hesaplarının toplam takipçi sayısı 6 milyon 730 bine ulaştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
İş Bankası desteği ile Türk girişimler ilk kez Teksas SXSW’da
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Facebook ile dünyada ilk 5’e girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN