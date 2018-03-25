Türkiye Facebook ile dünyada ilk 5’e girdi

Dünya genelinde turizm tanıtım kampanyaları sosyal medya ve dijital mecralara kayarken, Türkiye'nin bu platformlardaki tanıtım çalışmaları her geçen gün daha da güçleniyor. 2014'te başlayan "Turkey Home" küresel tanıtım kampanyası Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdi. Facebook'taki 5 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye, turizm tanıtım platformları arasında dünyada en çok takipçiye sahip ilk beş ülke arasına girdi. Kampanyadaki Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google, Linkedln ve Pinterest hesaplarının toplam takipçi sayısı 6 milyon 730 bine ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU