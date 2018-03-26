26 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? Hafta başı itibariyle altın fiyatları ne kadar? Toplum olarak ortak kültürümüzde altın oldukça önemli bir konumdadır. Kültür de toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri; ortak hafızası sonucunda oluşur. Gerek yatırım ve birikim konusunda akla ilk gelen araç olması dolayısıyla gerekse düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde armağan olarak verilen ilk nesne olması gerekçesiyle oldukça önemlidir.

26 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçen hafta 173 liraya kadar çıkan gram altının alış fiyatı 26 Mart Pazartesi günü itibariyle 171.55 TL iken, gram altının satış fiyatı ise 171.63 TL olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın toplumumuz tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 274.78 TL iken satış fiyatı ise 280.99 TL olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

Yarım altının alış fiyatı 547.85 lira olarak ifade edilirken, yarım altın satış fiyatı ise 561.99 lira.

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı haftanın ilk günü olan 26 Mart Pazartesi günü alış olarak 1.051,77 liradan işlem görürken, satış olarak 1.077,95 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını da vatandaşlar tarafından yatırım konusunda tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.132,00 lira olarak belirtilirken, satış fiyatı ise 1.149,00 olarak dikkat çekiyor.