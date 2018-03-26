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26 Mart bugün ne kadar? ne kadar?

bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk iş günü olan 26 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar? ne kadar? Geçtiğimiz hafta altının kilogram fiyatı tarihi rekorunu kırarak oldukça yüksekten değer görmüştü. Peki yeni haftada altın fiyatlarının son durumu nasıl gözüküyor? , çeyrek altın, , , ve ata altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 09:37
26 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ne kadar? Hafta başı itibariyle ne kadar? Toplum olarak ortak kültürümüzde altın oldukça önemli bir konumdadır. Kültür de toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri; ortak hafızası sonucunda oluşur. Gerek yatırım ve birikim konusunda akla ilk gelen araç olması dolayısıyla gerekse düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde armağan olarak verilen ilk nesne olması gerekçesiyle oldukça önemlidir.

26 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçen hafta 173 liraya kadar çıkan ın alış fiyatı 26 Mart Pazartesi günü itibariyle 171.55 TL iken, gram altının satış fiyatı ise 171.63 TL olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın toplumumuz tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 274.78 TL iken satış fiyatı ise 280.99 TL olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ın alış fiyatı 547.85 lira olarak ifade edilirken, yarım altın satış fiyatı ise 561.99 lira.

TAM ALTIN

alış fiyatı haftanın ilk günü olan 26 Mart Pazartesi günü alış olarak 1.051,77 liradan işlem görürken, satış olarak 1.077,95 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI

da vatandaşlar tarafından yatırım konusunda tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.132,00 lira olarak belirtilirken, satış fiyatı ise 1.149,00 olarak dikkat çekiyor.

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26 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
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