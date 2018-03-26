Bayilik sistemi çözüldü vurgun ikiye katlandı

Çiftlik Bank skandalında ortaya çıkan yeni belgeler, vurgunun çok daha büyük olduğunu gösterdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın son raporu ve Cumhuriyet savcılarındaki belgelere göre Mehmet Aydın Türkiye'de 1.2 milyar lira topladı. 511 milyon rakamının ikiye katlanma sebebi ise Aydın'ın kurduğu bayilik sisteminin çözülmesi oldu.

80 AYRI ŞİRKET TOPLAMIŞ

Aydın'ın internet üzerinden kurduğu ve para topladığı ana sistem buz dağının görünen kısmı. Her biri ayrı şahıslara ait 80 ayrı şirket de para topladı. Aydın ve ana bayilerinin 2018 Mart ayına kadar topladığı bu paralar Kıbrıs'a taşındı. Toplanan paraların vergi sorumluluğu da bayiler üzerinde. Yani 80 şirkete yönelik milyonlarca lira vergi borcu da gözüküyor. Soruşturmaya göre Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın tarafından KKTC'de kurulan Famegame Software şirketine para yatıran 132 bin 222 katılımcı yatırım yapmayan ise 388 bin 099 kişi bulunuyor. Bu süreçte katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon TL geri ödeme yapılması gerekirken, 687 milyon Tl ödendi. Paranın büyük kısmı ise yurtdışına kaçırıldı. Bakanlık raporundaki bir başka detay ise para trafiği ile ilgili. Papara üzerinden sadece yüzde 10'luk bir ticaret sağlanırken yüzde 90'ı ise bankalar üzerinden yapılmış. Soruşturma kapsamında 3 milyon 90 bin TL, 16 kişi ve üç firmanın malvarlığının yanı sıra firmanın tesislerine el konulduğu belirtildi.

SÜTBANK ÜYELERİNE DE PARA ÖDENMİYOR

Konya 'nın Ereğli ilçesinde 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin Sütbank adı altında kurulan oluşuma büyükbaş hayvan alınması için para yatıran üyelere, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediği ileri sürüldü. Gergin geçen şirketin olağan kongresinde üyeler, hisselerini satıp oluşumdan çıkmak istemelerine rağmen paralarının iade edilmediğini iddia etti. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödense de son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı.

1.2 MİLYARLIK VURGUN

İlk hesaplamalarda 511 milyon olarak tespit edilen rakamın 1.2 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Sebebi ise Aydın'ın kurduğu bayilik sisteminin çözülmesi oldu.