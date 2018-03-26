Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı

'ın kilit ismi tutuklandı

CEO'su 'ın Uruguay'daki bağlantısı 'nın tutuklandığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:40
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı

soruşturmasının baş faili 'ın Uruguay bağlantısı olduğu iddia edilen 'nın Uruguay makamları tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Osman Naim Kaya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında talep ettiği 6 kişi arasındaydı.

MEHMET AYDIN'IN URUGUAY'DA BAĞLANTILARINI SAĞLAYAN KİŞİ

'dan 11 yıl önce kaynak ustası olarak gittiği Uruguay'da şimdi milyon dolarlık inşaat işleri yapan Kaya, Mehmet Aydın Uruguay'a ilk geldiğinde Aydın'ın Uruguay bağlantılarını sağlayan kişi olarak biliniyor. Mehmet Aydın'ın kullandığı ve görüntüleri basına yansıyan Ferrari de Osman Naim Kaya'nın üzerine kayıtlı... Aydın'ın Uruguay'daki mal varlığını Kaya'nın üzerine yaptığı ve 'den kaçırılan paralarla ilgili kilit isim olduğu iddia ediliyor. Uruguay makamlarıyla temasa geçilerek Kaya'nın iadesi talep edildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN