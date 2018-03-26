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Merkez’in ‘süper’ desteği işe yaradı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Merkez’in ‘süper’ desteği işe yaradı

MERKEZ 'nın sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı ihracatçıyı korumak amacıyla yaşama geçirdiği tedbirler 67 bin firmaya nefes aldırdı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, reeskont kredilerinin kredi vadesinde ödenmesi koşuluyla geri ödemelerinin olarak yapılmasına ilişkin düzenlemenin ekonomiye bir maliyetinin olmadığını belirtti. Kredilerin geri dönüşlerinin TL cinsinden gerçekleştirilmesinin herhangi bir maliyet oluşturmadığını vurgulayan Çetinkaya, Merkez Bankası'nın ihracatçı firmalara TL kullandırım yaptığını, kredi geri ödemelerinin yabancı para üzerinden gerçekleştiğini anımsattı.

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Merkez’in ‘süper’ desteği işe yaradı
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