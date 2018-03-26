Merkez’in ‘süper’ desteği işe yaradı

MERKEZ Bankası'nın sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı ihracatçıyı korumak amacıyla yaşama geçirdiği tedbirler 67 bin firmaya nefes aldırdı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, reeskont kredilerinin kredi vadesinde ödenmesi koşuluyla geri ödemelerinin TL olarak yapılmasına ilişkin düzenlemenin ekonomiye bir maliyetinin olmadığını belirtti. Kredilerin geri dönüşlerinin TL cinsinden gerçekleştirilmesinin herhangi bir maliyet oluşturmadığını vurgulayan Çetinkaya, Merkez Bankası'nın ihracatçı firmalara TL kullandırım yaptığını, kredi geri ödemelerinin yabancı para üzerinden gerçekleştiğini anımsattı.

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