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Sağlıkta 15 büyük reform

Hükümet, sağlık alanında reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek, Ankara’da çekilen röntgen Hakkâri’de görülebilecek. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120’ye çıkıyor.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:13
Sağlıkta 15 büyük reform

HÜKÜMETTEN SAĞLIKALANINDA 81 MİLYONU İLGİLENDİREN REFORM

Hükümet, sağlık alanında toplumun tüm kesimlerini kucaklayan reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Sağlık reformunda 15 önemli başlık yer alıyor. Buna göre, görüntü paylaşım projesiyle Ankara'da çekilen röntgen Hakkâri'de görülebilecek. Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Eczanelerde uygulanan karekod hastanelerde uygulanmaya başlayacak. İşyeri hekimlerine e-reçete uygulaması zorunluluğu geliyor. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor. Hastanelere sicil uygulaması Türkiye geneline yayılıyor. Gelir testine girenlerin GSS prim borcu 2 Nisan'da siliniyor.

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Sağlıkta 15 büyük reform
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