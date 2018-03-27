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'nün 'taki mali yapılanması davası

Haklarında dava açılan aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:34
FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. görülen duruşmaya, değişik cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Hazim Sesli, Mehmet Sesli, , Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Serkant Dönmez, Mehmet Emin Yüksekkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve tanık S.U, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıkların, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Mahkeme heyeti, sanıklara, Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporlar ile örgütün gizli haberleşme programı içerikleriyle ilgili sorular yöneltti.

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hazim Sesli, ByLock içeriklerinin kendisine ait olmadığını iddia etti ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Yıldırım ise örgüt adına faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Mehmet Emin Yüksekkaya ise sağlık sorunları bulunduğunu, cezaevinde tedavisini yaptıramadığını belirterek, tutukluluk halinin son bulmasını talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, MASAK raporlarındaki eksikliklerin giderilmesine, ByLock içerikleriyle ilgili müfettiş raporlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

32'Sİ TUTUKLU 111 SANIK HAKKINDA DAVA

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, geçtiğimiz ay, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

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FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası
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