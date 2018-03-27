Hizmet ihracatçılarından 150 milyar $’lık hedef

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 24 Mart 2018 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kurulan Hizmet İhracatçılar Birliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. TİM olarak birliğin kuruluşuna ilişkin hazırlık çalışmalarını bir süredir yürüttüklerini belirten Büyükekşi, "Küreselleşen dünyada artık mal kadar hizmet ticareti de son derece önemli bir yere sahip. Son verilere göre küresel mal ticareti 17-18 trilyon dolarlar seviyelerindeyken hizmet ticareti de 5 trilyon dolarlara yükseldi. Üstelik mal ticaretinde son 20 yılda konjonktüre bağlı iniş çıkışlar gözlenirken, aynı dönemde hizmet ihracatı sadece 2009 yılında düşüş kaydetti. Türkiye olarak küresel ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmak ve küresel belirsizliklerin mal ticaretindeki olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için hizmet ihracatına gereken önemi vermemiz gerekiyor. Bu sayede ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabilmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 500 milyar dolarlık mal ticaretinin yanında, 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz de yer alıyor. Kurulan birliğimizin bu hedefe ulaşmamızda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

SEKTÖRÜN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

?Büyükekşi, 2013 yılında 'İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği' bünyesinde faaliyet gösteren 'İstanbul Elektrik- Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği'nin unvanının 'Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği' olarak değiştirilmesiyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm ihracatçıları aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini kaydetti.