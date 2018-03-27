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İki milyonluk rüşvete suçüstü

EMİR SOMER
EMİR SOMER Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
İki milyonluk rüşvete suçüstü
'da hakkında vergi soruşturması olan bir şirketten 2 milyon lira rüşvet almak isteyen vergi müfettişi ve iki mali müşavir suçüstü yakalandı. Operasyonda 250 bin lira ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri dün İstanbul'da rüşvet operasyonu düzenledi. İddialara göre inşaat firması sahibi H.İ.Y. ve A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şirketlerinde yapılan incelemelerle ilgili vergi müfettişi F.T.'nin kendilerinden iki milyon lira rüşvet istediği ihbarında bulundu. Mali polisi soruşturma başlattı. F.T.'ye yeminli mali müşavirler D.Y. ve eski vergi denetmeni B.Ö.'nün aracılık ettiği tespit edildi. Şüpheli vergi müfettişinin istenen parayı almaya gittiği bilgisi üzerine harekete geen polisler F.T.'yi Eyüp Sultan'daki şirket binasının önünde suçüstü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine yerleştirildi.
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İki milyonluk rüşvete suçüstü
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