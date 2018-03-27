İmalata teşvikin adı yetti

Hükümetin imalat sektörüne yönelik teşvikleri meyvesini verdi. Bu yıl için 2 bin 486 liraya kadar prim, vergi, ücret desteği sektöre yatırım talebini artırdı. Şubat ayında yatırım teşvik belgesi alan 516 kuruluşun 283'ünü faaliyet gösteren firmalar oluşturdu. Firmalar toplam 25.5 milyar lira yatırım sözü verirken, yaklaşık 30 bin kişiye de istihdam
yaratılacak. 2.486 LİRALIK TEŞVİK
Maliye Bakanı Naci Ağbal
, imalat sektöründe faaliyet gösteren 1-3 çalışanı olan ve ustalık belgesi olan işyerlerinde bu yıl istihdam edilen 18-25 yaş arası sigortalılar için sağlanan desteklere dikkat çekti. Ağbal, her iki ayda bir olmak üzere 761 lira prim, 122 lira gelir ve damga vergisi teşviki, bin 603 lira ücret desteği olmak üzere toplam 2 bin 486 lira teşvik sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti. HİZMET VE ENERJİ
Teşviklerde imalat sektörünü sırasıyla hizmet, enerji, tarım ve madencilik sektörü izledi. Teşvik belgesi alan firmaların toplam sabit yatırım tutarı 25.5 milyar lira öngörülürken, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu yıl yüksek büyümenin sürdürülebilir, istihdam dostu olması, milli gelirin artması, kalkınmanın Türkiye'nin her bölgesinde hissedilmesi için güçlendirilmiş teşviklere devam edilecek. İmalat sanayii, veri ve çağrı merkezi projeleri desteklenecek. FAİZİN 5 PUANI DEVLETTEN
Yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviki, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi, faiz
desteği gibi destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle, yatırım altıncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. TL kredilerin faizinin 5 puanı, yabancı para cinsi kredilerin ise 2 puanını devlet karşılayacak.