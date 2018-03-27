İyi sürücüye yüzde 20 indirim

AXA Sigorta trafik sigortası
na özel bir uygulamayı devreye soktu. Bir yıl boyunca çalışanları üzerinde test edilen uygulamayla sürücü alışkanlıkları hesaplanarak riskli ya da risksiz kullanım tespit ediliyor. AXA GO adlı uygulamayla yüzde 10'luk çok riskli kullanım ve yüzde 10'luk bir kitlede de çok iyi kullanım tespit ettiklerini söyleyen şirketin yeni atanan CEO'su Yavuz Ölken, "İyi kullanım, sigorta primlerine yüzde 20'lik bir indirim sağlayacak. İtalya'da müşterilerinin yüzde 30'u bu uygulamayı kullanıyor" dedi. SEKTÖR DENGEYE GELİYOR
AXA Sigorta'nın CEO'luğunu Yavuz Ölken'e devreden Guillaume Lejeune ise trafik sigortası tarafında düzenlemelerin ardından normalleşme sürecine girildiğini belirterek, 2018'de her branşta yüzde 15'lik büyüme hedeflediklerini söyledi. Trafik sigortası alanında geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemelerin sonrasında sektörün zor bir yıl geçirdiğini belirten Lejeune, "Normalleşmenin başladığını söyleyebiliriz. Bir denge oluşuyor" diye konuştu.
CEO Yavuz Ölken ise trafik sigortaları hariç tutulduğunda 170 milyon TL net faaliyet kârı elde ettiklerini belirtti. Yılın ortasında fiyatlama konusunda Hazine tarafından yeni bir düzenleme gelebileceğini de belirten Ölken, sektörün 2016'daki noktadan çok uzak olduğunu söyledi.