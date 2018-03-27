İzocam'dan 100 milyon $'lık yatırım

Son yıllarda rekor büyüme oranları ile dikkat çeken İzocam yatırım hedefini artırdı. İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe önümüzdeki dönem ile ilgili hedeflerini 5 yıl içinde 100 milyon dolar tutarında yatırım olarak açıkladı. İzocam'ın bu yıl 18.'sini düzenlediği Uluslararası Bayi Toplantısı'nın mottosu ise 'Kalkış İçin Hazırız' olarak belirlendi. Toplantıda, İzocam'ın sahip olduğu potansiyele ulaşmak üzere bayilerinin ve çalışanlarının hazır olduğu vurgulandı. Gökçe yeni hedeflerle ilgili şunları söyledi; "Yeni organizasyon yapımız, Ar-Ge stratejimiz ve planlarımızla yeni hedeflerimize hazırız."

30 ülkeye asansör satıyor

Prolift Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Karakoç, 2002'de Giresun'da başladığı asansörler için otomatik kat ve kabin kapıları üretiminde sektör lideri olmaya devam ettiklerini söyledi. Üretimini Bursa'daki 15 bin metrekarelik yeni fabrikasında sürdüren Prolift, 30'a yakın ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'ye ciddi döviz girdisi sağlıyor.

Koşu bandı üretimine 30 milyon TL

Spor Dünyası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İpek, Çerkezköy'de 30 milyon TL'ye yeni bir fabrika kuracaklarını açıkladı. Toplam 70 bin metrekare alan üzerinde kurulacak üste ilk etapta koşu bandı ve kondisyon aletleri üretilecek. Türkiye'de profesyonel ve ev tipi spor ürünlerinin üretiminin olmadığının altını çizen İpek, "Bu ürünlerin hepsini maalesef Türkiye ithal ediyor. Biz, Spor Dünyası A.Ş olarak bu ürünleri Türkiye'de üretip dünyaya ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz, bir dünya markası yaratmak" dedi.