‘Kur stabilize olacağı yere doğru geliyor’

Türk Ekonomi
Bankası (TEB
)
Genel Müdürü
Ümit Leblebici,
"Kuru biraz
stabilize edebilsek
yabancı
yatırımcı
gelecek" dedi.
Kurun da stabilize
olacağı
yerlere gelmeye başladığına işaret
eden Leblebici, kurda gelinen
noktayı tanımlarken 'bayağı
yüksek yerler' ifadesini kullandı.
Leblebici, "Gün gelir piyasadan
1 milyar dolar alırsınız hiçbir şey
olmaz. Gün gelir 100 milyon dolar
almaya kalkarsınız piyasa hareket
eder. O nedenle günlük likiditeyi
yaymanız lazım. Yayarsan
riski daha minimize edersin" diye
konuştu. TEB'in dijital ve fiziki
şubeyi birleştiren yeni şube konsepti
'TEB Pratik Şube' hakkında
da bilgi veren Leblebici, sistemi
Türkiye'nin dört bir yanındaki
banka şubelerine modeli taşıyacaklarını
anlattı.