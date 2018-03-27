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‘Kur stabilize olacağı yere doğru geliyor’

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
‘Kur stabilize olacağı yere doğru geliyor’
Türk Ekonomi Bankası () Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Kuru biraz stabilize edebilsek yabancı yatırımcı gelecek" dedi. Kurun da stabilize olacağı yerlere gelmeye başladığına işaret eden Leblebici, kurda gelinen noktayı tanımlarken 'bayağı yüksek yerler' ifadesini kullandı. Leblebici, "Gün gelir piyasadan 1 milyar dolar alırsınız hiçbir şey olmaz. Gün gelir 100 milyon dolar almaya kalkarsınız piyasa hareket eder. O nedenle günlük likiditeyi yaymanız lazım. Yayarsan riski daha minimize edersin" diye konuştu. TEB'in dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni şube konsepti 'TEB Pratik Şube' hakkında da bilgi veren Leblebici, sistemi Türkiye'nin dört bir yanındaki banka şubelerine modeli taşıyacaklarını anlattı.
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‘Kur stabilize olacağı yere doğru geliyor’
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