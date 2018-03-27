Pazarlama Master’ları mezun oldu

Turkcell
'in çalışanlarına yönelik başlattığı, Boğaziçi Üniversitesi
tarafından akredite edilen Turkcell Marketing Masters (Pazarlama Master) programının mezunları, sertifikalarını aldı. Programa katılanlar 1 yıl boyunca devam eden eğitimler sonunda kariyerlerine yepyeni bir uzmanlık alanı kattı. Bundan sonraki adımda Turkcell, en başarılı ilk 12 çalışanına, Kellogg Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifika programına ya da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans olanağı sunacak. 200 mezunun katılımıyla düzenlenen törende, plaketleri Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça
, Genel Müdür Kaan Terzioğlu
ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan verdi.