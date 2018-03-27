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Son dakika: Erdoğan vergi kanununu onayladı

7103 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi kanununu onayladı

, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 7103 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi kanununu onayladı
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