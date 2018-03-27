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2.500 yeni tekniker alacak

, ile imzaladığı protokol kapsamında 2 bin 500 teknikeri işe alacak. Ulaştırma Bakanı Arslan, “İŞKUR vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin işe yerleşmesine yardımcı olacak” dedi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Türk Telekom 2.500 yeni tekniker alacak
ve Türkiye İş Kurumu () arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla imzalanan sözleşme kapsamında Türk Telekom 2 bin 500 tekniker alacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak" dedi. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu ise Türkiye'nin ve işgücüne katılım oranlarını artırarak büyüme performansını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Gençlerimizle ilgili güçlü artışların sağlandığı bir dönemdeyiz. Sektör odaklı teşvik uygulamasını hayata geçiriyoruz, imalat ve bilişim sektörü önceliğimiz. Asgari ücrette prime esas kazanç üst limiti üzerinden bir uygulamaya hayata geçiriyoruz. Asgari ücret ile 5 bin 412 lira arasındaki ücret seviyelerinde, 883 lira ile 2 bin 142 lira arasında değişen oranlarda prim desteğimiz olacak. İşbaşı eğitim programlarında cep harçlığını 61 liraya, bilişim sektörlerinde ise 75 liraya çıkardık" diye konuştu.

İSTİHDAM POLİTİKASINA DESTEK
Önümüzdeki 5 ay içerisinde belli kriterlere sahip teknikerleri işe alacaklarını vurgulayan Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise "Türkiye'nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Sahada müşterimizle temas eden teknik personel çok önemli. Sektörde en büyük istihdamı sağlayan ve sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olarak ülkemizin istihdam politikasını destekliyoruz" dedi.

DEV İMZA KİMİ KAPSIYOR?
2 bin 500 tekniker alımı için ihtiyaç duyulan kriterler ise şu şekilde: İki yıllık Meslek Yüksek Okulları'nın Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak. Askerlik ile ilişiğin olmaması. 30 yaşını aşmamış olmak. Sürücü belgesine sahip ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek.

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKELER ARASINA ÇIKACAK
Türkiye'nin kendi patentleri ve milli ürünleriyle 5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerini alacağını anlatan Ulaştırma Bakanı Arslan, "Türkiye haberleşme altyapısının önemli bölümünü inşa eden ve Türkiye'ye sunan Türk Telekom'un gelişen sektörün gerisinde kalmaması önemli. Gerçekleştirilen protokol de işte bu noktada önem taşıyor. Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla alanında kalifiye 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

SİBER GÜVENLİKTE GERİ SAYIM
Kapısı'nda kullanıcı sayısının 36.8 milyonu aştığını söyleyen Arslan, e-Devlet kaynaklı yıllık tasarrufun ise 1.9 milyar doları bulduğunu anlattı. Bakan Ahmet Arslan, " Yasa Tasarısı ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere. Bakanlar Kurulu'na sunup, sonrasında Meclis'e sevk edeceğiz" diye konuştu.
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Türk Telekom 2.500 yeni tekniker alacak
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