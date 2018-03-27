Türkmenistan ile İran arasında 13 anlaşma imzalandı

Berdimuhammedov ve Ruhani, resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunan iki lider, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

HAZAR DENİZİ'NDEKİ PETROL VE DOĞAL GAZ KONULARINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Görüşmelerde başta enerji ve transit taşımacılık olmak üzere iki ülkenin her alanda ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "İran'dan Türkmenistan'a giden üçüncü elektrik nakil hattının faaliyetinin başlangıcı, Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz konusunda yeni iş birliği ve taşımacılığın geliştirilmesi hedefiyle sağlanan kolaylıklar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir adım olabilir." dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov da iki ülkenin Hazar Denizi'nde yaptığı iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İran ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi ve sahillerindeki iş birliği her zamankinden daha üst seviyeye taşınmalıdır." diye konuştu.

Berdimuhammedov, iki ülkenin taşımacılık, ziraat ve enerji konularında ilişkilerini daha da geliştirmesi için bütün imkânlarını kullanması gerektiğini söyledi.

İRAN VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI

Heyetler arası görüşmelerden sonra ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı. İran ile Türkmenistan arasında ekonomi, tarım, hava yolu taşımacılığı, gümrük, kültür ve eğitim alanında iş birliğini kapsayan 13 mutabakat zaptı imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkmenistan ziyaretini tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi daveti üzerine Bakü'ye gidecek.