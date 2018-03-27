Yunanistan'a 6,7 milyar avro kredi

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a 6,7 milyar avroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi.

Finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan ESM, kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

Buna göre, ESM, Yunanistan'a 28 Mart'ta 5,7 milyar avro gönderecek. Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Mayıs'ta da 1 milyar avroluk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.

Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar avroluk 3'üncü Kurtarma Programı çerçevesinde ESM'nin sağladığı kredi miktarı 45,9 milyar avroya ulaştı.

Mart ayı başında gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.