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Afrin için 'a yeni

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla 'dan bölgeye geçiş için yeni bir açılacak. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi yakınlarında açılması planlanıyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:19
Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun () Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla 'dan bölgeye geçiş için yeni bir açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi yakınlarında açılması planlanıyor.

İNSANİ YARDIMLARIN KOLAY ULAŞTIRILABİLMESİ İÇİN YENİ BİR GÜMRÜK KAPISI AÇILACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakanlıkta, Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamanın da değerlendirildiği toplantıda, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısının açılmasına karar verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Hatay ziyaretinin ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulundu.

Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.

TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliğine verilmişti.

Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.

Türk Kızılayı'ndan Afrin kırsalına insani yardım

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Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı
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