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Albaraka’nın hedefi 5 yılda 2 kat büyüme

2017’de yüzde 10 büyüme kaydettiklerini aktaran Genel Müdürü Utku, “Aktiflerimizi her yıl % 15 artırarak 5 yılda iki kat büyüme hedefliyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Albaraka’nın hedefi 5 yılda 2 kat büyüme
Son 4 yılda aktiflerini iki kattan fazla büyüterek 36.2 milyar liraya, özkaynaklarını ise yüzde 65 artırarak 2.5 milyar liraya çıkaran , 2018-2022 dönemini kapsayan önümüzdeki 5 yılda, aktiflerini her yıl ortalama yüzde 15 artırarak iki katına çıkarmayı hedefliyor. Aynı dönemde her yıl ortalama yüzde 16 kredi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefleyen banka, 2017'de 237 milyon TL olan net kârını, 2022'de 1 milyar 174 milyon liraya çıkarmayı planlıyor.

START-UP'TA BİR İLK
2017'de aktif ve özsermayelerini yüzde 10 büyüttüklerini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık sektöründe personel ve şube azaltma polititakasının hakim olduğu dönemde, her iki alanda büyümeye devam ettiklerini söyledi. Geçen yıl net kârlarının yüzde 9'luk artışla 237 milyon TL olarak gerçekleştiğini hatırlatan Utku, sürdürülebilir büyüme için önceliğin dijital bankacılıkta olduğunu kaydetti. Dünyada hızlandırma merkezi kuran ilk katılım bankası olduklarının altını çizen Utku, "Start-up'ların gücüne ve dinamizmine inanıyoruz. Bunun için hem içeride çalışanlarımızı hem de dışarıda fintechlerimizi bir ekosistem içerisinde değerlendiriyoruz" dedi.

5 ÖNEMLİ SACAYAĞI
Albaraka'nın sürdürülebilir büyüme stratejisinin 5 yapı taşı üzerine bina edildiğinin altını çizen Utku, şunları anlattı: "Bize uzun dönemde en yüksek katma değer sağlayacak olan beş yapı taşını, seçkin çalışan, müşteri hizmeti, marka bilinirliliği, ürünler ve şirket değeri olarak belirledik. İnsanı 'kıymet' olarak görüyor, insan kaynağına yatırım yapıyoruz."

AVRUPA'YA DİJİTAL BANKA
Yurtdışına ilişkin planlarını da paylaşan Utku, son dönemde pazarının öncelik haline geldiğini söyledi. Utku, "Ülkede bir şubemiz var. 'ta da bir şube açacağız" dedi. Utku, bu yıl Avrupa'da dijital bir bankacılık platformu kuracaklarının da altını çizdi.
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Albaraka’nın hedefi 5 yılda 2 kat büyüme
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