Albaraka’nın hedefi 5 yılda 2 kat büyüme

Son 4 yılda aktiflerini iki kattan fazla büyüterek 36.2 milyar liraya, özkaynaklarını ise yüzde 65 artırarak 2.5 milyar liraya çıkaran Albaraka Türk , 2018-2022 dönemini kapsayan önümüzdeki 5 yılda, aktiflerini her yıl ortalama yüzde 15 artırarak iki katına çıkarmayı hedefliyor. Aynı dönemde her yıl ortalama yüzde 16 kredi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefleyen banka, 2017'de 237 milyon TL olan net kârını, 2022'de 1 milyar 174 milyon liraya çıkarmayı planlıyor.2017'de aktif ve özsermayelerini yüzde 10 büyüttüklerini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık sektöründe personel ve şube azaltma polititakasının hakim olduğu dönemde, her iki alanda büyümeye devam ettiklerini söyledi. Geçen yıl net kârlarının yüzde 9'luk artışla 237 milyon TL olarak gerçekleştiğini hatırlatan Utku, sürdürülebilir büyüme için önceliğin dijital bankacılıkta olduğunu kaydetti. Dünyada start-up hızlandırma merkezi kuran ilk katılım bankası olduklarının altını çizen Utku, "Start-up'ların gücüne ve dinamizmine inanıyoruz. Bunun için hem içeride çalışanlarımızı hem de dışarıda fintechlerimizi bir ekosistem içerisinde değerlendiriyoruz" dedi.Albaraka'nın sürdürülebilir büyüme stratejisinin 5 yapı taşı üzerine bina edildiğinin altını çizen Utku, şunları anlattı: "Bize uzun dönemde en yüksek katma değer sağlayacak olan beş yapı taşını, seçkin çalışan, müşteri hizmeti, marka bilinirliliği, ürünler ve şirket değeri olarak belirledik. İnsanı 'kıymet' olarak görüyor, insan kaynağına yatırım yapıyoruz."Yurtdışınailişkin planlarını da paylaşan Utku, son dönemde Irak pazarının öncelik haline geldiğini söyledi. Utku, "Ülkede bir şubemiz var. Bağdat 'ta da bir şube açacağız" dedi. Utku, bu yıl Avrupa'da dijital bir bankacılık platformu kuracaklarının da altını çizdi.