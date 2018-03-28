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Canikli: ’lerle ilgili sıkıntı yok

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Canikli: S-400’lerle ilgili sıkıntı yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'nin alımına tepki olarak F-35 satışını yapmayacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, ABD'den F-35 alım sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini, bunun 'dan S-400 alımıyla ilgisi olmadığını belirtti. Bunların birbiriyle ilgili olmadığına dikkat çeken Bakan Canikli "F-35 alımı ticari bir işlem, anlaşmaları yapılmış, uluslararası kurallar var, parasını vermişiz karşılığı yerine gelecek. S-400'lerle ilgili sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir. Teslimat gelecek yıl yapılacak" dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da "Anlaşma yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil" dedi.

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Canikli: S-400’lerle ilgili sıkıntı yok
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