Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > CK müşterilerine 14 markada kampanya

müşterilerine 14 markada kampanya

Giriş Tarihi: 28.3.2018
CK müşterilerine 14 markada kampanya
, konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile işbirliği yaptı. Şirket, fırsatlar dünyası adı verilen müşteri sadakat programıyla, işbirliği yaptığı birçok markanın yüzde 50'ye varan indirim ve avantajlarını 'koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz' olarak müşterilerine sunuyor. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize sevdikleri markalardan avantajlı teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye ederek teşekkür etmek istedik. Bugüne kadar 50 binin üzerinde CK Boğaziçi Elektrik müşterisi, fırsatlar dünyası platformunu izlemeye aldı. Şu anda 14 markanın olduğu Fırsatlar Dünyası'na önümüzdeki dönemlerde yeni markalar eklenecek" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CK müşterilerine 14 markada kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN