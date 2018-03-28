CK müşterilerine 14 markada kampanya

CK Boğaziçi Elektrik
, konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile işbirliği yaptı. Şirket, fırsatlar dünyası adı verilen müşteri sadakat programıyla, işbirliği yaptığı birçok markanın yüzde 50'ye varan indirim ve avantajlarını 'koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz' olarak müşterilerine sunuyor. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize sevdikleri markalardan avantajlı teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye ederek teşekkür etmek istedik. Bugüne kadar 50 binin üzerinde CK Boğaziçi Elektrik müşterisi, fırsatlar dünyası platformunu izlemeye aldı. Şu anda 14 markanın olduğu Fırsatlar Dünyası'na önümüzdeki dönemlerde yeni markalar eklenecek" dedi.