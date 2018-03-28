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İş kulüpleriyle 110 bin kişiye iş Dezavantajlı grupları iş sahibi yapmak için geçen yıl başlatılan İş Kulüpleri projesine 10 il daha dahil oluyor. Bu hamleyle 2020 yılına kadar 110 bin kişiye iş hayatı kapısı aralanacak

Giriş Tarihi: 28.3.2018