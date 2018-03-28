İş kulüpleriyle 110 bin kişiye iş

Hükümetin geçen yıl 12 ilde hayata geçirdiği "İş Kulüpleri Projesi" 10 pilot ilde daha uygulanmaya başlıyor. İş kulüpleri, dezavantajlı durumda bulunan kadın, genç, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları, sosyal yardım
alanlar, göçmenlere işgücü piyasasında fırsat kapısı açıyor. Proje 2020 yılına kadar tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. İş bulmakta zorlanan bu kesimler iş kulüpleri aracılığıyla yaklaşık 110 bin açık işe yerleşme fırsatı bulacak. İLÇELERE DE GİDECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün İş Kulüpleri Projesi'nin Ankara açılış programına katıldı. Keçiören İş Kulübü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sarıeroğlu, iş kulüplerini 81 ilde yaygınlaştıracaklarını söyledi. Sarıeroğlu, "Güçlü bir protokol imzalayacağız. İŞKUR
aracılığıyla umut olmayı temenni ediyoruz. Büyüme oranlarında da yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyoruz. İstihdam
da başarı hikâyesini daha başarılı hale getirmek için de çalışacağız" dedi. İŞ ARAMA KANALLARI GÖSTERİLİYOR
İş kulüpleri, iş hayatına girmekte zorlananlara yoğun danışmanlık desteğiyle kolay iş bulmalarını sağlıyor. Geçen yıl bu hizmetten yararlananların başında gençler, sığınmacılar, sosyal yardım alanlar, şiddet mağduru kadınlar geldi. Yakın destekle özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları gibi teorik bilgilerin yanı sıra işverenlerle birebir mülakat gerçekleştirme hizmeti veriliyor. İş arayanlarla ilgilenilerek eksikliklerin tamamlanıp istihdam edilmeleri sağlanıyor. İŞ ARAMA MOTİVASYONU
İş kulüpleri çalışmalarında üniversiteler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, belediyeler, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Yeşilay, AMATEM gibi sivil örgütler da yer alıyor. Kulüplerde, işsizlere iş arama motivasyonu kazandırılıyor. Çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikri oluşturuluyor. İş arayanların özgüveni yükseltilerek mülakatlarda kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanıyor. ÖNCE ENGELLER BELİRLENİYOR
İş ve meslek danışmanları tarafından belli bir programdan geçen iş arayanların işsiz kalmasının önündeki engeller tespit ediliyor. Kişiye özgü çözüm önerileri sunuluyor, işgücü piyasasında rol model olacak profesyonel yöneticilerin tecrübeleri paylaşılıyor. Kişiye özgü çalışma metodu bu projenin en güçlü yanını oluştururken, bu hizmetten yararlanmak isteyenler danışmanlardan randevu alarak bu hakkı kullanabiliyor.