Kreş hizmeti artık vergi dışı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Kanuna göre işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak. Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25'e, azami katkı da 5 binden 7 bin 500 liraya çıkarılacak.