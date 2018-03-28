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'da terör operasyonu 22 gözaltı

haberi...Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi 'ye devredilerek atandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 13:43
İstanbul'da terör operasyonu 22 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü 'nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu iddia edilen matbaaya operasyon düzenledi. Matbaa sahibi, çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul'da 9 ilçede ve 'da sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

GAZETEYE KAYYUM ATANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Gün Matbaacılıkta basılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne giderek gazetenin 'ye devredildiğini ve atandığını bildirdi. Polis ekipleri gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar'ı gözaltına aldı. Polis ekipleri gazetenin 'da bulunan binasında arama yaptı.

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İstanbul'da terör operasyonu 22 gözaltı
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