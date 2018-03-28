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bölge için hayati rolde

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Türkiye bölge için hayati rolde
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen The 'ın dünkü ana teması " kadın" oldu. Dijitalleşmeyle birlikte değişen iş yaşamında kadının rolü ve enerji sektöründeki güncel konuların masaya yatırıldığı zirvede konuşan Katar Ekonomi ve Ticaret eski Bakanı Mohamed A. Althani, 'nin bölgesinde pozitif anlamda farklılaştığını belirterek, "Önemi bölgede gittikçe artıyor" dedi. MRL şirketinin Başkanı Cornelia Meyer ise Türkiye'nin çok önemli bir jeopolitik konumda olduğunu belirterek, "İran, , Rusya ve Suriye'ye komşu. Batıdan doğuya ürünlerin transferi için tek yer. Avrupa için çok önemli bir ülke" diye konuştu.
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Türkiye bölge için hayati rolde
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