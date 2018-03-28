Türkiye’ye rekor talep geldi

Yabancı yatırımcının gözdesi haline gelen Türkiye
'ye dün rekor talep geldi. Akbank bir günde 2 milyar dolarlık yurtdışı finansmanı temin ederken, Zorlu Enerji
de Kuveyt Yatırım Ajansı'ndan (KIA) 250 milyon dolarlık kredi sağladı. KIA'ya doğrudan bağlı ve altyapı projelerine yatırım yapan Wren House Infrastructure Management Limited'in aracılığı ile imzalanan kredi sözleşmesi şartları dahilinde Zorlu Enerji'ye toplam 250 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ardl kredisi tahsis edildi. Zorlu Enerji, kredinin uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda kullanılacağını açıkladı. BİR GÜNDE 2 MİLYAR $
Akbank da 2017'nin mart ayında aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını 1.2 milyar dolar olarak yeniledi. Banka ayrıca 800 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi de sağladı. BÜYÜK İLGİ VAR
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle uluslararası piyasalarda yatırımcılardan yine büyük ilgi
gördüklerine dikkat çekti. Binbaşgil, "Akbank sermaye benzeri tahvil ihracı, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle sene başından bu yana yurtdışından 2.4 milyar dolar tutarında finansman temin etti" dedi