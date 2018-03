10 adımda Endüstri 4.0 rehberi

BUGÜN NELER OLDU

Amerikan Danışmanlık Şirketi STATinMED Research Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç Endüstri 4.0 sürecinde kurumsallaşmaya çalışan KOBİ 'lerin atması gereken 10 adımı sıraladı. Kurumsallaşmayı henüz başaramamış KOBİ'lerde süreç kişilere bağlı olarak ilerliyor. Son kararın ekipler tarafından değil şirketlerin sahipleri tarafından alınması sayesinde işler hızlı bir şekilde çözülüyor. STATinMED Research Finans ve Operasyon Müdürü Gökçen Aygenç, gerektiğinde herkesin her işi yapabildiği KOBİ'lerde bürokrasi olmadığından organizasyonların daha çevik olduğunu vurgulayarak, "Endüstri 4.0 KOBİ'lerin ellerindeki veriyi doğru analiz edip verimli süreçler geliştirmelerini ve akıllı üretim yapmalarını sağlıyor. Bunu başarmak için KOBİ'lerin süreçlerini gözden geçirmesi ve çevik yapılarını kaybetmeden kurumsallaşmayı başarması gerekiyor" dedi. Bir KOBİ'nin kurumsallaşmasının şirket sahibinin bu konuda ne kadar istekli olduğuna bağlı olduğunu belirten Aygenç, şunları söyledi: "Sadece bir temenni olarak kalırsa kurumsallaşma tam olarak gerçekleşemez. Kurumsallaşma sürecinde şirket sahiplerinin en büyük korkusu kontrolü kaybedeceklerinden endişe etmesidir. Oysa doğru geliştirilmiş yerleşik sistemlerde süreçler çok daha öngörülebilir ve müdahale edilebilir olacaktır. Kurumsallaşmak ayrıca şirket sahipleri tarafından maliyetli bir iş olarak da görülüyor. Ancak uzun vadede Endüstri 4.0 ve kurumsal süreçlerle oluşabilecek problemlerin daha önceden fark edilerek engellenebilmesi; bu sorunların sebep olacağı maliyetlerin de ortadan kalkması anlamına geliyor. Bunun için kurumsallaşma sürecinde KOBİ'lerin ayırt edici bir mesaja ve duruşa sahip olması gerekiyor."Tüm projeksiyonların belirlenerek, tüm departmanlarda dijitalleşme planmasının yapılması gerekiyor. Ayrıca finansal ve operasyonel raporlamaları dijital ortama taşıyarak otomatikleştirmeli.İşleyişin kişilerden bağımsız olarak standartlara ve prosedürlere uygun şekilde devam etmesi sağlanmalı.Tüm süreçler bir plan dahilinde ilerlemeli ve yıllık bütçe yönetim süreçleri kurulmalı.Sistemlerin, yazılımların kurulması ve kaliteli insan kaynağının istihdam edilmesi gerekiyor.Performans ölçüm süreçleri sübjektif değerlendirmelerden ziyade metriklerle yönetilecek hale getirilmeli.Şirketteki her bir rol için rakamsal hedefler koyulmalı.Kimin kime raporlayacağı açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. Matriks yapılardan uzak durulmalıNewsletter, web sitesi, broşürler gibi şirketin pazarlama materyalleri profesyonel olarak tasarlanmalı.Tüm süreç akışı şemaları ile dökümante edilerek bütün ekiplerle paylaşılmalı.İnsan kaynakları anlamında her bir görev için şirket içindeki kariyer yolunun tanımlanması sağlanmalı.