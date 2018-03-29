KYK’dan dijital dönüşüm hamlesi

Hantal
bürokrasiye savaş açan hükümetin, KYK kapsamında verilen tüm hizmet ve işlemleri online ortama aktarılmasını sağlayacak KYKNET
Projesi hayata geçirildi. Aylarca süren yurt, burs ve kredi başvurularının değerlendirilmesi süreci, bu yazılım ile birkaç hafta gibi çok kısa bir süreye indirilecek. Gençler, gencizbiz.kyk. gov.tr adresinden birçok işlemi gerçekleştirebilecek. KYKNET projesiyle hizmet kalitesinde etkinliğin ve verimliliğinin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmet alan öğrencilerin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlandı.