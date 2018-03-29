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S&P’den tahviline 'Yatırım yapılabilir’ teyidi

’in Nisan ayında ihraç etmeyi planladığı tahvil için -‘yatırım yapılabilir’ notu veren S&P münhasır notunu ise BBB’ye yükseltti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:09
S&P’den Turkcell tahviline 'Yatırım yapılabilir’ teyidi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) 'in uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede - olarak yineledi. Turkcell'in Nisan ayında uluslararası piyasalarda uzun vadeli ve 750 milyon dolara kadar ihraç etmeyi planladığı tahvilleri için de S&P'den yine 'yatırım yapılabilir' seviye olan BBB- notu geldi.

ŞİRKET NOTU YÜKSELTİLDİ

açıklamasına göre Turkcell'in notunun teyit edilmesinde şirketin performansının etkili olduğunun kaydedildiği değerlendirmede, "Turkcell'in gelecek yıllardaki büyüme potansiyeli, 4.5G hizmetinin gelire dönüşümü, dijital servisler stratejisindeki başarısı, başarılı kur riski yönetimi ve güçlü bilançosu değerlendirilerek münhasır şirket notu BBB'ye yükseltilmiştir" denildi.

"İSTİKRARLI KARLILIK BEKLENİYOR"

?Turkcell'in gelirlerindeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da güçlü olmaya devam edeceğini kaydeden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, istikrarlı karlılık öngördüklerini belirtti. Önümüzdeki yıllarda güçlü faaliyet performansı öngörüsüne bağlı olarak kredi rasyolarının kademeli olarak güçlenmesini bekleyen S&P, 2018 ve 2019'da düzeltilmiş borç/EBITDA oranının 1,5 olmasının beklendiğini vurguladı. S&P Turkcell'in yabancı ve yerel para kredi derecelendirme notunu da BBB- olarak teyit etti.

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S&P’den Turkcell tahviline 'Yatırım yapılabilir’ teyidi
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