Turkcell 1.9 milyarlık temettü dağıtacak

Turkcell'in ana ortakları üç yeni yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ve 1.9 milyar lira temettü dağıtılması konusunda anlaştı. Telia Company'nin yaptığı açıklamada Turkcell hisselerinin yüzde 51'ini elinde bulunduran Turkcell Holding
'in ortaklarının, bugün yapılacak genel kurulda ve üç yeni yönetim kurulu üyesinin aday olarak gösterilmesi konusunda anlaştığı ifade edildi. Genel kurula temettünün üç taksitte ödenmesi teklif edilecek. Turkcell Holding, yönetim kuruluna üye olarak Ingrid Stenmark, Tuvan Yalım ve Mustafa Kıral'ın seçilmesini teklif edecek.