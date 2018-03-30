Dap Yapı 1 haftada 2.8 milyarlık imza attı

Ekonominin gösterdiği yüksek performans, ihalelere de olumlu yansıyor. Bir haftada yapılan iki dev ihalede devletin kasasına toplam 1 milyar 65 milyon lira girdi. Geçen hafta Emlak Konut'un Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi kampusu arsası ihalesine verilen 1.7 milyar liralık teklifin ardından, bir rekor haberi de Çekmeköy Taşdelen'den geldi. Dev firmalarının kıyasıya yarıştığı ihalede milyarlık teklifler havada uçuştu. Nihai oturumda verdiği 1.1 milyarlık teklifle ipi yine Dap Holding göğüsledi. Holdingin iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı geçtiğimiz hafta 25 bin metrekarelik Marmara Üniversitesi kampusu arsası için 1.7 milyar lira satış toplam geliri ve 705 milyon 500 bin lira arsa payı taahhüt etmişti. Böylece holding bir hafta içinde toplamda 2.8 milyarlık imza attı. Toplam arsa alanı 155 bin 56 metrekare olan arazi için yapılan ihaleye İzka-Üçay İş Ortaklığı, İntayaİntes İş Ortaklığı, Mustafa Ekşi-Muhammet Gümüştaş-Biser İş Ortaklığı, Nef-Caba- Timur Gayrimenkul İş Ortaklığı, Eltes-İstlife İş Ortaklığı ve Özak GYO-İnt-Er İş Ortaklığı katıldı. Arazilerin denize ve ormana yakınlığına dikkat ettiğini anlatan Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu bölgenin de orman içinde ve şehre yakın bir yaşam sunduğunu dile getirdi. Burada oturuma yönelik bir proje geliştireceğini vurgulayan Yılmaz, "Konak tarzı, alçak katlı bir proje olabilir. Herkesin bir ömür boyu yaşamak isteyeceği, ulaşım seçenekleriyle de şehrin içinde bir proje olacak" diye konuştu.

TOP OYNADIĞI ARAZİYİ ALDI

Taşdelen 'in kendisi için özel önem taşıdığını söyleyen Ziya Yılmaz, "Bu arazinin benim için ayrı bir kıymeti vardı. Üzerinde büyüdüm diyebilirim. O zamanlar Taşdelen'de 152 ev vardı. Bu arazi üzerinde top oynardık. Şoförlüğümü de bu arazi üzerinde öğrendim" diye konuştu.