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Karadağ, ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 250 milyon ya çıkarılması hedefleniyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:12
Karadağ, Türkiye ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Karadağ ve arasında artan ticaret hacminin 5 yılda 250 milyon ya ulaşması hedefleniyor.

Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye ve Karadağ arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, 2014'de 39 milyon avro olan ticaret hacminin geçen yıl 93 milyon avroya ulaştığı, ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 250 milyon avroya yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin enerji, turizm ve tarım alanlarında üst düzeyde devam edeceği belirtilerek, "Karadağ'daki Türk firmalarının sayısı giderek artıyor. Bu firmaların Karadağ ekonomisine etkisi de son derece faydalı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Galip de Karadağ'da hem küçük hem de büyük çapta birçok firmanın faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "DEİK, Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerden Karadağ'a yatırım yapmak isteyen firmalara şemsiye görevi yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması ve pazar serbestliği konularının da ele alındığı bildirildi.

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Karadağ, Türkiye ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor
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