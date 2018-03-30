Nissan ve Renault birleşiyor

Nissan
ve Renault
'nun birleşeceği belirtildi. BBC'de yer alan haberde, iki şirketin tek bir hisse üzerinden işlem göreceği yer aldı. Konuya yakın kaynaklar, Renault SA ve Nissan Motor Co., birleşerek yalnız tek hisse senedi işlem gören yeni bir otomobil üreticisi kurmak üzere görüştüklerini belirtiyor. Söz konusu anlaşma gerçekleşirse, taraflar arasındaki işbirliğini sona erdirip tek şirket haline getirecek. Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda. Nissan ve Renault 1999'dan bu yana stratejik ortak olarak faaliyetlerini yürütüyor. Fransız otomobil üreticisi Renault'nun hisseleri, şirketin Japon otomobil üreticisi Nissan ile birleşmek için görüştüğü haberleriyle CAC açılışında yüzde 5.4 yükseldi.