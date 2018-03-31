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büyümeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 31.3.2018
ANFAŞ büyümeye devam ediyor
Antalya'da organize ettiği uluslararası fuarlarda yarattığı iş hacmiyle 'nin büyüme rakamlarına katkı sağlayan , yeni dönemde projelerine tam gaz devam ediyor. ANFAŞ olarak yakaladıkları büyüme trendine devam edeceklerini söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Türkiye'yi ve 'yı kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Bıdı, "ANFAŞ yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri, başta Antalya'mız olmak üzere tüm ülkemize daha fazla katkı koyabilmek, uluslararası arenada en büyük fuar şirketleri arasında yer alabilmek için çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz 9 fuarı, bu yıl 16 fuara çıkardık" dedi.
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ANFAŞ büyümeye devam ediyor
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