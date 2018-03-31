ANFAŞ büyümeye devam ediyor

Antalya
'da organize ettiği uluslararası fuarlarda yarattığı iş hacmiyle Türkiye
'nin büyüme rakamlarına katkı sağlayan ANFAŞ
, yeni dönemde projelerine tam gaz devam ediyor. ANFAŞ olarak yakaladıkları büyüme trendine devam edeceklerini söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Türkiye'yi ve Antalya
'yı kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Bıdı, "ANFAŞ yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri, başta Antalya'mız olmak üzere tüm ülkemize daha fazla katkı koyabilmek, uluslararası arenada en büyük fuar şirketleri arasında yer alabilmek için çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz 9 fuarı, bu yıl 16 fuara çıkardık" dedi.