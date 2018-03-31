Banka kredi versin AVM TL’ye dönsün

Geçen yıl perakendecileri zorlayan döviz cinsi kiralar için yeni bir enstrüman ortaya çıktı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü'nün fikrini geliştirdiği Kira Garanti Fonu (KGF) ile markaların kura bağlı olarak yükselen kira artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Henüz üzerinde çalışılan model şöyle: Örneğin markanın yıllık kirası 100 bin lira. Marka 100 bin lirayı kira için kullanmak şartıyla bankadan TL kredisi olarak alıyor. Parayı AVM'ye peşin verdiğinde yüzde 10-15 arası indirim alabiliyor. Ortaya çıkan 10-15 bin liralık kazanç TL faizi maliyeti olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla marka kirasını TL'ye çevirmiş oluyor. Burada en büyük garantör hükümet. Banka devlet garantörlüğünden kazanırken AVM'ler de gelen toplu parayla bankalardan aldıkları döviz kredilerini erken ödeyip indirim alarak kazançlı çıkıyor.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

10 yılda bütün AVM'lerin TL'ye dönmesini istediklerini dile getiren Hulusi Belgü, "Kredi Garanti Fonu nasıl kredi veriyorsa, TL bazında perakendecilere de kredi verilsin, onlar da getirip kiralarını peşin ödesin, AVM'ler de ciddi oranlarda indirim versin, böylelikle perakendecinin kirası TL'ye dönüşsün istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR FAYDA SAĞLAYABİLİR

Penti'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, "Çalışma sürecine perakendecilerin de katılması ve katılımın opsiyonel olması koşuluyla önemli bir fayda sağlayabilir" dedi. Fonun devlet garantisinde olmasının önemine vurgu yapan Kariyo, "Ancak bunun devlete çok yük ve risk getirmemesi gerekiyor. Yoksa makroekonomik dengeler zorlanabilir" ifdelerini kullandı. Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, dolar kuru ve TL faizi farkının yarattığı maliyet karşılandığı takdirde uzun vadede bunun kiralara katkısı olacağını söyledi.