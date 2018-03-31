Ekonomiyi zayıf gösteren art niyetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Genel Merkezi
'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2017'de ekonominin yüzde 7.4 büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, "Geçen yıl yeniden bizim şahlanış yılımız oldu" dedi. Ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 11.2'yi yakaladığını, görünen köyün kılavuz istemediğini söyleyen Erdoğan, üstü kapalı eleştirilerde bulundu: "Kredi derecelendirme kuruluşlarının aleyhimize nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Bu oyuna gelen aramızdaki bazı arkadaşların, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini duymak bizi üzmüştür." İNSAN AYAĞINA SIKAR MI?
"Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı, böyle bir şey olabilir mi?" diye soran Erdoğan, "Ülkenin psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul, zurna dolaşıyor. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?" açıklaması yaptı. Erdoğan, her gün üretilen kriz söylemlerine ve yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onlarca yalana rağmen elde edilen büyüme oranının tüm millete moral verdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı, "Moral üstünlük Türkiye'de" dedi. Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkartanların art niyetli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de de yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak" dedi. GEÇİN BU İŞLERİ EKONOMİ ORTADA Kredi
değerlendirme kuruluşlarının not oyunlarının ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde gelen yüzde 7.4'lük büyümenin herkese ders olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Tutturmuşlar bir şeyler. 'Kur aşağı, kur yukarı'... Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Elhamdülillah, bir Afrin operasyonu, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ı bütün bunları Türkiye geçirirken 11.2'yi yakaladık. Ortalama olarak şimdi de 7,4'ü yakaladık. Demek ki sizin o koyduğunuz kuralların hiçbirisi geçerli değil." KAPIMIZ YATIRIMCIYA AÇIK Yabancı
yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin giderek arttığını söyleyen Erdoğan, "Sermaye, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerliyabancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ülkemizin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı var. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum. Kapımız sizlere her zaman açık. Endişe etmeyin. Özellikle yüksek teknoloji ve istihdam ağırlıklı yatırımlara her türlü desteği sağlıyoruz" dedi. KRİZ RANTÇILARINA FIRSAT VERMEYİN Halka
, iş dünyasına ve yabancı yatırımcılara çağrı yaparak, "Lütfen Türkiye'ye güvenin, bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantçılarına prim vermeyin. Türkiye'nin imkânları ve potansiyeli hem karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden gelmeye hem de ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu.