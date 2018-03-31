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Fuardaki yabancı müşteri yüzde 34 arttı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Fuardaki yabancı müşteri yüzde 34 arttı
Storks markasının sahibi On Mücevherat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, geçen haftaki mücevher fuarında yabancı müşteri sayısında geçen yıla göre yüzde 34 artış olduğunu, mükemmel bir fuar geçirdiklerini söyledi. Yabancı müşteri sayısındaki artışın 'nin güçlü büyümesinin bir sonucu olduğunu belirten Güner, "Bin 100 kişilik alım heyeti oluşturduk. Türkiye olarak 'nun Avrupa'nın en büyük üretim tesislerine sahibiz. Üretimde 'dan sonra ikinci sıradayız" dedi. Kuyumcukent'te 20 bin kişinin çalıştığını bu rakamın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ifade eden Güner, "Altın ve mücevherde tasarım olarak 'nın önüne geçtik" diye konuştu.
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Fuardaki yabancı müşteri yüzde 34 arttı
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