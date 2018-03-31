Güçlü Türkiye’nin reform dönemi

Türkiye
, yeni hükümet sistemine kararlı adımlarla hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde gücüne güç katıyor. Hükümet sosyal güvenlik
ten ekonomiye, çalışma yaşamından yatırım ortamının güçlendirilmesine kadar her alanda tarihi reformlara imza atıyor. Bu yıl büyüme, istihdam
, yatırımda güçlü duruşun sergilendiği bir yıl olurken, 2019'a girerken ekonomideki yükseliş hızlanacak, yatırımlar artacak, enflasyon
tek haneye düşecek, bölgesel ve sınıflar arası gelir dağılımı eşitsizliği ortadan kalkacak. Ekonomi büyürken eş zamanlı olarak sosyal dengeleri iyileştirmeye yönelik politikalara ağırlık veriliyor. LİG ATLAYACAK
Meclis, son dönemde 81 milyon vatandaşın cebine, yaşamına doğrudan yansıyacak ekonomi reform paketleri için gece gündüz çalışıyor. Yapılan düzenlemeler, yatırımların ve istihdamın önünü açan, milyonların yüzünü güldüren, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik de aşılmış olacak. Türkiye üç yıllık program döneminde yüzde 5.5 büyüyecek, enflasyon yüzde 5'e düşecek, vatandaşın yaşam kalitesini artıran yatırımlara öncelik verilecek, yatırımcılar için kredi muslukları açılırken, işletmeler kur riskine karşı korumaya alınacak. KALİTE ARTIYOR
Kamu yatırımlarının öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek. Bölünmüş yol liman ve demiryolu, sulama ve arazi, maden arama, AR-GE öncelikli değerlendirilecek. Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak nitelikte öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesi sürdürülecek. İFLAS ERTELEME
İcra ve iflasta tarihi bir adım atıldı. Uygulamada kötü kullanılmaya açık olduğu anlaşılan iflas erteleme
sistemi kalkıyor. Konkordato kurtarma planına dönüşüyor. Yeni sistemle dünyadaki örneklerde dikkate alınarak, iflas erteleme, konkordatonun iyi yönleri alınarak "kurtarma anlaşması sistemi" geliştirildi. Burada esas olan zora düşen şirketi kurtarmak olacak. Şirket kurma işlemleri kolaylaştırılıyor. Kuruluşta imza, defter onayı için gerekli olan 7 işlem teke düşüyor. Tek noktadan, yarım günde ve hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulabilecek. Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik blokaj şartı kaldırılıyor. İNŞAAT İZİNLERİNE KOLAYLIK
İnşaat izinleri kolaylaşıyor. İnşaat izinleri sürecinde mevcut uygulamada 18 işlem yapılıyor. Bunların 12'si belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsıyor. İçişleri Bakanlığı bu süreçleri birleştirerek, işlem sayısını 12'den 5'e indiriyor. Belediyelere bilgilendirme toplantıları yapılacak. Bu bürokrasinin sona ermesi konusunda sürece dâhil olmaları sağlanacak. DIŞ TİCARET KOLAYLAŞIYOR
Vergi beyannameleri, elektrik arz güvenliği ve bağlantı işlemleri, taşınır rehini, tapu işlemleri, telekomünikasyon altyapı izinleri gibi çeşitli konularda iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Küçük işletmeler artık elindeki kereste, alüminyum gibi hammaddeleri de rehin ederek bankadan kredi kullanabilecek. VERGİ YÜKÜ SABİTLENECEK
Vergi yükü sabitlenerek, asgari ücret
in kalıcı olarak yıl içinde azalması önlendi. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulmasıyla, asgari ücret yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlandı. Tek bir mükellefin bile Maliye'de biriken KDV
alacağı kalmayacak. MAKİNE VE TEÇHİZATA KDV İADESİ
Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin imalat sanayinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. Yeni kurulan, yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanacak. Böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.